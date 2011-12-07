На выплату маткапитала в Татарстане планируют затратить около 13 млрд рублей

Начальник отдела соцвыплат отделения ПФР по РТ Гюльсина Сабирова заявила, что в этом году в Татарстане на выплату маткапитала планируют затратить около 13 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

По ее словам, в 2020 году в республике родятся 40 тысяч детей, где каждому ребенку выделят сертификаты. На это из федерального бюджета планируют затратить около 13 млрд рублей.

Сабирова отметила, что в 2019 году из федерального бюджета на выплату материнского капитала в Татарстане было выделено около 9 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что МФЦ Татарстана начали прием заявлений на получение маткапитала за первенца.