Следком по РТ организовал проверку из-за отсутствия дорог в поселке Константиновка

Следственный комитет по РТ организовал проверку по факту нарушения прав граждан в поселке Константиновка под Казанью.

В ходе мониторинга средств массовой информации было выявлено сообщение об отсутствии дорожной инфраструктуры в поселке Константиновка под Казанью. Связано это с бесконтрольной реализацией земельных участков и отсутствия правильного межевания.

Жители, среди которых немало инвалидов и пенсионеров серьезно обеспокоены тем, что в поселок не могут проехать машины экстренных служб.