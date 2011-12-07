Следком по РТ организовал проверку из-за отсутствия дорог в поселке Константиновка

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Следственный комитет по РТ организовал проверку по факту нарушения прав граждан в поселке Константиновка под Казанью.
В ходе мониторинга средств массовой информации было выявлено сообщение об отсутствии дорожной инфраструктуры в поселке Константиновка под Казанью. Связано это с бесконтрольной реализацией земельных участков и отсутствия правильного межевания.
Жители, среди которых немало инвалидов и пенсионеров серьезно обеспокоены тем, что в поселок не могут проехать машины экстренных служб.