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В Татарстане на выходных воздух прогреется до 32 градусов тепла

Возможны дожди в северо-западных районах республики.

На погоду в Татарстане в эти выходные будет влиять антициклон, сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В сообщении говорится, что осадков на выходных не ожидается, возможны лишь кратковременные дожди в северо-западных районах региона. Воздух будет прогреваться постепенно: к воскресенью дневная температура может подняться до 32 градусов тепла.

А к началу следующей недели, температура может составить от 30 до 34 градусов выше нуля, отметили в Гидрометцентре РТ.

КВ
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