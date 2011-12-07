Главный санитарный врач РТ Марина Патяшина заявила, что переводить школьников на дистанционное обучение в Татарстане не будут.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что у 25 педагогов учреждений Татарстана подтвердились случаи заболевания COVID-19. 14 преподавателей уже вышли на работу. В 11 случаях продолжаются мероприятия в части обследования контактных лиц и изоляции учителей на дому.

Также известно, что с 1 сентября инфекцию подхватили и семь учеников разных школ, пять из них еще остаются на карантине. Но такие цифры, по мнению Патяшиной, не говорят от том, что всех оставшихся 400 тыс. школьников нужно отправить на дистанционное обучение. Все эпидемиологические мероприятия проводятся оперативно.