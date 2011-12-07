Получить отсрочку на время обучения смогут около 3 тысяч казанских призывников

В Казани продолжается осенняя призывная кампания. Вызову на призывные комиссии подлежат более 4,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба исполкома.

Военный комиссар Вахитовского и Приволжского районов Шамиль Ханнанов рассказал, что традиционно от Казани призывники будут комплектоваться научные роты, ракетные войска, воздушно-космические силы, в Черноморский, Балтийский и Северный флоты, а также в президентский, Семеновский, Преображенский полки.

Отмечается, что получить отсрочку на время обучения смогут около 3 тысяч призывников. Ну, а те, кто желает проходить службу в этих элитных войсках, не дожидаясь повестки, уже в сентябре самостоятельно обратились в комиссариаты для предварительного отбора.