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Получить отсрочку на время обучения смогут около 3 тысяч казанских призывников

Вызову на призывные комиссии в столице РТ подлежат более 4,5 тысяч человек.

В Казани продолжается осенняя призывная кампания. Вызову на призывные комиссии подлежат более 4,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба исполкома.

Военный комиссар Вахитовского и Приволжского районов Шамиль Ханнанов рассказал, что традиционно от Казани призывники будут комплектоваться научные роты, ракетные войска, воздушно-космические силы, в Черноморский, Балтийский и Северный флоты, а также в президентский, Семеновский, Преображенский полки.

Отмечается, что получить отсрочку на время обучения смогут около 3 тысяч призывников. Ну, а те, кто желает проходить службу в этих элитных войсках, не дожидаясь повестки, уже в сентябре самостоятельно обратились в комиссариаты для предварительного отбора. 

КВ
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