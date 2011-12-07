Студотряд из Татарстана был признан лучшим в стране

На VII Всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов, прошедшем со 2 по 4 октября в Краснодарском крае, татастранский СПО «Эверест» стал победителем в номинации «Классические СПО РСО», сообщает ТРО МООР «Российские студенческие отряды».

В роли организаторов события выступило Министерство просвещения РФ совместно с ТРО МООР «Российские студенческие отряды». Участниками форума стали делегаты из 55 субъектов федерации.

Целью проведение форума стало улучшение качества организации детского отдыха в стране путем повышения квалификации кадров.