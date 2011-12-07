В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, с внебольничной пневмонией были госпитализированы 76-ти и 77-ми летние казанец и жительница Зеленодольского района. Пациент страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У женщины же выявили ряд хронических заболеваний. Это ухудшило состояние татарстанцев. Оба они скончались.

Всего на 5 октября в республике зарегистрировали 81 случай смерти от COVID-19.