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В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

Оба татарстанца были госпитализированы с внебольничной вирусной пневмонией.

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, с внебольничной пневмонией были госпитализированы 76-ти и 77-ми летние казанец и жительница Зеленодольского района. Пациент страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У женщины же выявили ряд хронических заболеваний. Это ухудшило состояние татарстанцев. Оба они скончались.

Всего на 5 октября в республике зарегистрировали 81 случай смерти от COVID-19.

КВ
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