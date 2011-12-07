Почти 40% жителей Казани боятся четвертой волны коронавируса

В Казани 37% человек боятся четвертой волны коронавируса. Такие данные приводятся по итогу опроса SuperJob.

Так, прихода четвертой волны коронавируса боится каждый третий человек в России. Из общего числа опрошенных 66% людей не тревожит возможность прихода новой волны COVID-19.

Что касается гендерных различий, то 71% опрошенных мужчин не боятся возникновения нового очага заболеваемости. Этот показатель выше, чем среди женщин — 61%.

Больше всего новая волна ковида пугает москвичей. К слову, в столице России 40% опрошенных бояться ее прихода. В Санкт-Петербурге это число ниже на 9%, там коронавируса боятся 31% опрошенных. В Новосибирске четвертой волны COVID-19 опасаются чаще, чем в Казани и Екатеринбурге — 38%, 37% и 33% соответственно.

Всего в исследовании по всей России приняло участие 1,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Казани два пункта вакцинации теперь работают в другом режиме. Изменения коснулись пунктов в «Сбербанке» на Пушкина и в КЦ «Московский».