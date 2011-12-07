Китайский инвестор может построить парк аттракционов в Лаишевском районе

Инвестор из Китая может реализовать проект строительства парка аттракционов в Лаишевском районе РТ. Об этом в беседе с «КВ» заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.По ее словам, в настоящее время нарисована концепция парка с учетом национальных компонентов — татарского и русского. Первые переговоры на уровне Президента РТ по этому вопросу запланированы на февраль.Добавим, что реализация проекта дважды срывалась. Например, турецкий инвестор отказался от планов из-за обвала курса лиры.Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина дала интервью «Казанским ведомостям».