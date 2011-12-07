Ледовая переправа через Каму вновь открыта

С утра среды возобновлено движение по ледовой переправе через Каму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Транспортная артерия связывает поселок Красный Ключ с селом Покровское. Переправу пришлось закрыть 4 февраля, когда температурный фон стал положительным. Впрочем, возобновить ее работу удалось меньше чем через сутки. Добавим, что по переправе могут следовать транспортные средства массой до 2,5 тонн. Она сокращает путь на 90 км. Также «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане появятся новые транспортные развязки.