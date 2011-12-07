Ряд казанских школ закрыт на карантин

В столице РТ на карантин по ОРВИ закрыты 160 классов в 34 средних общеобразовательных школах. Об этом сообщает пресс-служба казанской Мэрии.Согласно Постановлению главного санитарного врача Российской Федерации, образовательный процесс в школах должен быть приостановлен на срок не менее недели в том случае, когда занятия ввиду заражения гриппом и ОРВИ не посещают от 20% воспитанников.На данный момент в республике зафиксировано свыше 22,5 тысяч случаев заражения ОРВИ. Уровень заболеваемости превышает эпидпорог более, чем на 16%.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из-за ОРВИ в Казани отменили массовые мероприятия школьников.