Какая погода ждет татарстанцев на 8 марта

6 и 7 марта в Татарстане ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

Причиной тому станет антициклон, на периферии которого окажется республика в эти дни. Ночью ожидаются заморозки до -2℃, при прояснениях до -7℃. На востоке Татарстана температура воздуха ночью может снизиться до -13℃.

В Международный женский день ожидаются небольшие осадки, и ветер с порывами до 15-17 м/с. Днем воздух прогреется до 6℃, ночью его температура ожидается в пределах от 0 до -5℃.