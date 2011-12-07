В Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 7 июня

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы и града, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Синоптики предупредили, что ухудшение погоды ожидается уже вечером 6 июня — на территории Татарстана местами возможна гроза, град и сильный ветер до 22 м/с.
Ночью и утром 7 июня в столице республики прогнозируется сильный дождь, гроза, местами туман.
МЧС России по РТ рекомендует не выходить из дома во время непогоды, так как сочетание грозы и ветра может быть опасным.
Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим и избегать маневров и перестроений.