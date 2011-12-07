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В Казани пройдёт межрегиональный форум «Якутия — Татарстан»

Дни Якутии в республике пройдут с 7 по 11 июня.

в Татарстане стартуют Дни Якутии, направленные на презентацию комплексного потенциала Республики Саха. С 7 по 11 июня делегация продемонстрирует продукцию бренда «Сделано в Якутии».

В первый день ученые двух республик за круглым столом обсудят взаимодействия в области биофармации, материаловедения, недропользования, развития языков и культуры народов России.

На следующий день, 8 июня, в Казани пройдет межрегиональный форум «Якутия — Татарстан», который будет посвящен обмену опытом между агрохолдингами двух регионов и их дальнейшему сотрудничеству.

9 и 10 июня представители регионов поговорят о поставках различных товаров. А в заключительный день – о развитии промышленного туризма. 

КВ
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