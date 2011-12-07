В Татарстане за 4 часа рейда судебные приставы взыскали свыше 2,4 млн рублей с должников

В Татарстане судебные приставы при содействии инспекторов ГИБДД провели рейд на трассе Казань – Оренбург в целях вылавливания в потоке автомобилей налоговых должников. Стражи порядка воспользовались системой поиска автомобилей «Дорожный пристав».

Отмечается, что среди остановленных автомобилей был BMW X5, который числился в собственности одной фирмы. Было установлено, что фирма задолжала по налогам 2 млн рублей. Чтобы дорогой автомобиль не эвакуировали, компания полностью расплатилась на месте.

Также упоминается остановка автомобиля Renault, который был записан на организацию, задолжавшей свыше миллиона рублей по налогам. В этом случае автомобиль был арестован и отправлен на штрафстоянку.

Всего за 4 часа рейда судебные приставы взыскали свыше 2,4 млн рублей с должников.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что за последние полгода приставы арестовали 318 автомобилей должников по налогам.