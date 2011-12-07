Юлия Абдреева: Для людей с ментальными расстройствами посещение детсадов - возможность пройти социализацию

В Татарстане для людей с ментальными нарушениями появилась возможность социализироваться с помощью открытых дневных отделений в восьми городах республики, сообщило ИА «Татар-Информ».

«С 1 июня открыто отделение дневного пребывания для людей с ментальными нарушениями от 18 до 40 лет в Казани на базе некоммерческой организации „Сила в детях“. После 18 лет, когда молодые люди оканчивают школу или училище, они остаются дома и не могут реализовать себя, найти работу» — сообщила спикер.

Также она добавила, что такая возможность поможет людям с особенностями социализироваться, а родителям — немного передохнуть. С людьми работают специалисты, и по словам спикера, это приносит свои очевидные плоды.

Служба работает четыре часа в день пять дней в неделю.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане запустили медицинский проект «Каждый заслуживает внимания!». Врачи обойдут всех жителей республики, чтобы узнать об их самочувствии и оказать необходимую помощь.