Митрополит Кирилл назвал Шаймиева душой Татарстана

В Казанском Кремле состоялась торжественная встреча, посвященная чествованию участников воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отметил, что на сегодняшний день республика привлекает не только туристов, но и паломников. «Те, кто приходят впервые, — в полном восторге, потому что не ожидали встретить такую любовь, внимание, такое отношение к историческому наследию», — сказал он.

Это, по его словам, является заслугой Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева. «Вы сегодня являетесь душой Татарстана, вы даете много сил для людей, которые трудятся на благо своей страны, на благо своей Родины», — подчеркнул он.

Напомним, воссоздание разрушенного исторического храма началось в 2016 году. Все строительные работы были завершены к концу минувшего месяца. На работы по его воссозданию было привлечено 2 млрд рублей добровольных пожертвований. Открытие собора состоялось 21 июля.