В Челнах накажут владельца пляжа после жалобы его бывшей сотрудницы в суд

В Набережных Челнах накажут владельца пляжа SunDale. Со стороны Айрата Тагирова было выявлено множество нарушений, сообщает пресс-служба городского суда.

О нарушениях стало известно после обратившейся в суд бывшей сотрудницы пляжного клуба с жалобой по невыплате заработной платы. Истица проработала на Тагирова в качестве администратора с мая по сентябрь прошлого года. При этом в трудовых отношениях они не состояли.

Во время рассмотрения данного дела также выяснилось, что бизнесмен нанимал несовершеннолетних на продажу алкоголя. Работали на него подростки тоже не неофициально.

Так, в результате разбирательств суд удовлетворил требования заявителя и обязал предпринимателя внести в трудовую книжку истицы запись о приеме на работу и увольнении по собственному желанию. Также помимо зарплаты Тагирова принудили возместить 10 тыс. рублей морального ущерба.

Сам же предприниматель не согласен с решением суда. По его словам, сотрудница была уволена без выплаты зарплаты за большую недостачу.

«Мы не заплатили ей, так как была недостача примерно 70 тысяч рублей, кроме того, в тот месяц у нее было мало выходов. Она оказалась очень наглой, требовала, пошла в суд. Но считаю судебным произволом то, что ей поверили на слово. А ведь мы больше нее потеряли из-за той недостачи», - процитировали Тагирова «Челнинские известия».

Дело по другим нарушениям для принятия соответствующих мер направлено прокурору Челнов и руководителю Государственной инспекции труда РТ.