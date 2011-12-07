Фаттахов: за это лето в Татарстане отдохнуло более 45 тысяч детей

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов рассказал о работе детских летних лагерей в текущем году.

По словам министра, в этом сезоне должны были отдохнуть больше 218 тыс. детей. Однако в виду санитарно-эпидемиологической ситуации летняя кампания была сжатой. Первые смены в 2020 году стартовали только 1 июля, но это не помешало провести три в 102 лагерях при санаториях республики. Всего за это лето в них отдохнул 45 771 ребенок.

За все время в оздоровительных учреждениях проводился контроль за соблюдением всех санитарных норм, добавил Фаттахов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что летними каникулами в казанских лагерях успели насладиться почти 12 тысяч детей. 87% остались довольными организацией отдыха.