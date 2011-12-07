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Минниханов: Правительство Татарстана должно работать как единая команда

Глава республики определил основные задачи и приоритеты властей на ближайший период.

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с руководителями органов исполнительной власти.

По сообщению пресс-службы руководителя республики, на встрече с Миннихановым министры и руководители ведомств представили своих заместителей, после чего дали информацию о направлениях, за которые они отвечают. Отмечается, что все назначенные руководящие исполнительной властью чиновники прошли аттестационную комиссию.

С этим их поздравил и сам Президент РТ, отметив, что работать в Правительстве республики — это «большое доверие». Он подчеркнул, что все должны работать как единая команда.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Общественная палата РТ объявила о старте формирования целей и задач исполнительных органов государственной власти Татарстана на 2021 год.

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