Минниханов: Правительство Татарстана должно работать как единая команда

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с руководителями органов исполнительной власти.

По сообщению пресс-службы руководителя республики, на встрече с Миннихановым министры и руководители ведомств представили своих заместителей, после чего дали информацию о направлениях, за которые они отвечают. Отмечается, что все назначенные руководящие исполнительной властью чиновники прошли аттестационную комиссию.

С этим их поздравил и сам Президент РТ, отметив, что работать в Правительстве республики — это «большое доверие». Он подчеркнул, что все должны работать как единая команда.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Общественная палата РТ объявила о старте формирования целей и задач исполнительных органов государственной власти Татарстана на 2021 год.