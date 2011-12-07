После жалоб татарстанцев на Архиерейском озере возьмут пробы воды

Специалисты Минэкологии РТ отправились взять пробы с Архиерейского озера после жалоб жителей Лаишевского района республики.

По информации пресс-службы ведомства, это особо охраняемая природная территория, она находится под надзором специалистов Госкомитета РТ по биоресурсам. Поэтому после взятия проб все результаты будут переданы в комитет.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в социальных сетях пользователи были обеспокоены, что вода могла помутнеть от слитых химикатов. На месте работают сотрудники прокуратуры.