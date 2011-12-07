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Путин подписал распоряжение о проведении форума «Россия – спортивная держава» в Казани

Форум пройдёт 8-10 сентября 2021 года.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении форума «Россия – спортивная держава». Форум планируется провести 8-10 сентября 2021 года.

В документе сообщается, что необходимо установить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», а также указан пункт рекомендаций Кабинету Министерств РТ принять меры по обеспечению подготовки и проведения форума.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в прошлом году форму должен был пройти в Екатеринбурге, но из за пандемии мероприятие было перенесено в столицу Татарстана.

КВ
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