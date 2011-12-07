К концу года в Татарстане возведут 161 дом

В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Татарстане возведут 161 дом.

Общая площадь квартир составит 280,5 тыс. кв. метров. 636 из 5 159 квартир предусмотрено для сирот, а восемь достанутся ветеранам Великой Отечественной войны.

Годом ранее в рамках реализации нацпроекта было построено 153 дома. 91 квартиру смогли получить врачи-грантополучатели, 94 – переселенцы из аварийного жилья, 600 – сироты, а ветеранам было выделено 4 квартиры.

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