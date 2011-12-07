После случаев заражения кабанов африканской чумой в Татарстане ввели карантин

В 27 районах Татарстана введен карантин после случаев заражения кабанов африканской чумой. Труп животного обнаружили на территории охотничьего хозяйства «Красновидово» Новошешминского района РТ.

В связи с выявлением вируса сейчас в республике проводятся мероприятия по регулированию численности кабанов во всех зонах, где установлен карантин. В зону наблюдения по указу Президента РТ включили: Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшански и, Чистопольский районы.

В Госкомитете РТ по биоресурсам напомнили, что на карантинных территориях введены ограничения. Охотиться на угрожаемой зоне, заготавливать корм или дикого кабана на мясо, для изготовления чучел и на иные цели запрещается.