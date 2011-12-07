Татарстан оказался в числе лидеров по количество стобалльников на ЕГЭ

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Татарстан оказался в числе лидеров по количество выпускников, сдавших ЕГЭ на сто баллов, сообщается на сайте Рособрнадзора.
Отмечается, что в Московской области, Санкт Петербурге, Нижегородской области и Краснодарском крае большое количество выпускников также получили по сто баллов за экзамене.
В этом году с экзамена было удалено 409 учеников, в основном из-за использования телефонов и наушников.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане показатель среднего балла по ЕГЭ выше, чем по всей России.