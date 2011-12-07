Предпринимателю РТ грозит штраф за использование старинных церквей как коровник

Прокуратура Татарстана нашла виновника, незаконно использовавшего объекты культурного наследия в Спасском районе республики.

Напомним, ранее прокуратурой республики была организована проверка после жалоб активистов о превращении церквей Михаила Тверского и Троицы Живоначальной в коровники и склады зернохранилища. Тогда же на сообщение отреагировали в Госкомитете по охране ОКН в РТ, после чего было принято решение о консервации храмов.

Сейчас в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.13 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере от 20 тыс. до 300 тыс. рублей.