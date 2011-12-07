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Благодаря строительству трассы М12 в Татарстане появится мост через Волгу в обход Казани

Скоростная трасса М12 «Москва — Казань» станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Строительство новой автотрассы М12 «Москва-Казань» обеспечит дорогой в обход Казани и новым мостом через «Волгу». Это позволит быстрее доставлять грузы в логистические центры у казанского аэропорта и вывозить и оттуда, считает профессор НИУ «Высшая школа экономики», директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. 

«Южный обход даст возможность отправлять высокомаржинальные грузы по скоростной автотрассе, а это даст огромный эффект бизнесу. В Татарстане логистическая инфраструктура уже хорошо развита: есть железная дорога, волжский судоходный путь, авиаперевозки. Если в эту схему включить скоростную автомагистраль, можно будет строить мультимодальные схемы с высоким экономическим эффектом», — отметил Блинкин.

По мнению профессора, авиационные грузы являются самыми высокомаржинальными для бизнеса. Но перевозка их через Казань требует дополнительного времени и расходов на топливо.

Напомним, скоростная трасса М12 «Москва — Казань» станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». По предварительным расчетам, М12 обеспечит двукратное сокращение времени в пути от Москвы до Казани и даст макроэкономический эффект в 2,4 трлн рублей. 

КВ
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