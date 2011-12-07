Благотворительный фонд «Ярдэм» возобновил акцию «Дорога жизни»

С 1 октября Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» возобновил социальную акцию «Дорога жизни», сообщает исполком столицы РТ.

«Ежемесячно продуктовые наборы будут получать семьи, нуждающиеся в социальной помощи, — малоимущие и люди с ограниченными возможностями здоровья», — уточняется в сообщении.

Напомним, акция «Дорога жизни» началась в начале апреля с момента введения самоизоляции. Волонтеры доставляли горячее питание нуждающимся казанцам и иностранным студентам. После снятия режима самоизоляции акцию приостановили, но оказалось, что подопечные фонда все еще нуждаются в подобных мерах поддержки.

Благодаря Фонду президентских грантов продуктами обеспечены 320 семей, еще 200 семей помогают неравнодушные граждане. Также волонтеры фонда предоставляют горячее питание малоимущим и людям без определенного места жительства.