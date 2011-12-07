Челнинка отсудила у застройщика более 51 тыс. рублей за некачественный ремонт

Жительница Набережных Челнов отсудила у застройщика более 51 тыс. рублей за некачественно выполненные строительные работы, сообщают «Челнинские известия».

Женщина приобрела в собственность квартиру по договору участия в долевом строительстве. В ходе эксплуатации жилья у женщины стали вздуваться обои, проявились отклонения стен по вертикали, а также отклонение входной двери, грязный натяжной потолок, трещины в оконных стыках, разрушение кирпича и другие недостатки.

Изначально челнинка планировала отсудить у застройщика более 209 тыс. рублей, но постановление суд установил для застройщика сумму в 51,2 тыс. рублей — на замену обоев, так как застройщик не несет ответственности за недостатки объекта долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа.