Татарстанцев приглашают присоединиться к марафону «SOTKA: 100-дневный воркаут»

Жители Татарстана могут присоединиться к очередному запуску бесплатной образовательно-тренировочной программы «SOTKA». В течение 100 дней участники будут получать небольшой блок полезной информации и выполнять тренировочные комплексы из базовых упражнений.

Сообщается, что за последние несколько лет в этой программе приняли участие свыше 600 000 человек из 1 519 городов в 74 странах мира. «SOTKA» предназначена для тех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. Главной целью программы является обучение и тренировка людей любого уровня подготовки.

Для этого, по словам организаторов проекта, была собрана информация из более чем 1 000 источников, а затем обработана, структурирована и представлена в виде 100 дневного образовательного курса.

Пройти программу можно на официальном сайте – http://100.workout.su или через мобильное приложение SOTKA, которое доступно в App Store и Google Play. Отмечается, что оно неоднократно признавалось «Приложением Дня».