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В Татарстане показатели смертности ниже, чем средний показатель в России

По итогам апреля в РТ скончалось почти 3,9 тыс. человек.

Показатель смертности в Татарстане по итогам апреля 2021 года снизился, относительно показателей по всей России. На апрель 2021 года в РТ скончались почти 3,9 тыс. человек. Рост смертности в республики за год составил 11,4%. Это следует из данных из Росстата.

Отмечается, что средний показатель годового роста смертности в России составил 11,6%. На апрель текущего года показатель смертности в РТ равен 3892 человека.

По данным Росстата, ниже чем в Татарстане смертность зафиксирована в пяти регионах Приволжского Федерального округа: в Пермском крае (рост на 3,3%), Чувашской Республике (4%), Пензенской области (5,5%), Нижегородской области (8,6%) и Республике Башкортостан (8,8%).

Выше всего уровень смертности показан в Саратовская область (на 33,7%), Республика Мордовия (21,4%) и Ульяновская область (19,5%).

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в марте в Татарстане скончались 4314 человек. Тогда этот показатель был на 568 человек больше, чем в марте прошлого года.

КВ
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