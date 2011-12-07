Промышленные парки Татарстана с загрузкой ниже 70% получат право платить налоги по пониженной ставке

Управляющие промышленными парками Татарстана с заполняемостью ниже 70% могут подать заявку на предоставление пакетных услуг на поддержание эффективности и конкурентоспособности. Приём заявок открыт с 5 июля Министерством экономики РТ.

Комплекс мер для поддержания развития парков был утверждён Президентом РТ Рустамом Миннихановым. В новой концепции владельцам парков будут снижены налоговые ставки по доходам на 1%. Также предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога. Для резидентов будут предусмотрены займы на строительство и субсидирование процентной ставки по кредитам, сообщает Минэконом РТ.

Предпринимателю необходимо заключить соглашение об осуществлении деятельности на территории индустриального (промышленного) парка с Министерством экономики РТ. Заявки принимаются Фондом поддержки предпринимательства по по адресу г. Казань, ул. Петербургская, д.28.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что самозанятые Татарстана могут воспользоваться льготным микрозаймом для самозанятых предпринимателей по дифференцированной ставке от ½ ключевой ставки ЦБ РФ до 6%. Льготное финансирование стало возможным благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».