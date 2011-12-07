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Татарстан вошел в пятерку лидеров по росту объема закупок у МСП

Лидерство Татарстана можно объяснить тем, что в республике действуют программы поддержки МСБ, отметил Айрат Гимадутдинов.

За последние полгода объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП вырос на 22,2%. Татарстан среди регионов-лидеров расположился на четвертом месте.

По мнению кандидата экономических наук, доцента Мунира Гафиятуллина, увеличение объема закупок у предпринимателей вырос «не на пустом месте». Он считает, что принятые ранее меры дали свои плоды. Эксперт также отметил, как специалисты УФАС по РТ и представители крупных госкомпаний периодически проводили обучающие семинары, рассказывающие все нюансы проведения закупок.

«Такой результат — наглядный пример того, что малый и средний бизнес производит качественную и востребованную продукцию», — подчеркнул Гафиятуллин.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов в свою очередь отметил, что лидерство Татарстана можно объяснить тем, что в республике действуют программы поддержки МСБ.

«Например, у Казани есть своя программа по поддержке предпринимательства в приоритетных отраслях. Мы знаем, что предприниматели активно пользуются возможностями этих программ и развивают свой бизнес, что позволяет им участвовать в закупках крупнейших заказчиков», — пояснил эксперт.

На сегодняшний день средняя стоимость договора оценивается в 8,5 млн рублей. Крупнейшими заказчиками у МСП стали «РЖД», Сбербанк, «Ростелеком», «РЖДстрой» и «Газпром комплектация».

КВ
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