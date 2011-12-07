В Челнах завершается капремонт спортивной школы олимпийского резерва «Витязь»

В Набережных Челнах завершается капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» им. М.Ш.Бибишева. С ходом работ ознакомился замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов.

На данный момент ремонтные работы завершены на 97%. Сейчас ведется реконструкция бассейна, на третий этап запланирована сдача футбольного поля.

«Ремонт осуществляется в рамках программы капитального ремонта спортивных сооружений в Республике Татарстан», — пояснили в пресс-службе Минспорта РТ.