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В Челнах завершается капремонт спортивной школы олимпийского резерва «Витязь»

Сейчас ведется реконструкция бассейна, на третий этап запланирована сдача футбольного поля.

В Набережных Челнах завершается капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» им. М.Ш.Бибишева. С ходом работ ознакомился замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов.

На данный момент ремонтные работы завершены на 97%. Сейчас ведется реконструкция бассейна, на третий этап запланирована сдача футбольного поля.

«Ремонт осуществляется в рамках программы капитального ремонта спортивных сооружений в Республике Татарстан», — пояснили в пресс-службе Минспорта РТ.

КВ
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