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Гидрометцентр предупредил об аномально жаркой погоде в РТ на следующей неделе

На юге России температура достигнет 40 градусов.

На следующей неделе в Татарстане ожидается аномальная жара. Температура воздуха достигнет 35 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35–38 градусов», — сказал специалист.

По его словам, превышение климатического уровня на следующей неделе будет ожидаться на всей южной территории страны. В Липецкой, Тамбовской, Воронежской и других областях воздух будет прогрет до 40 градусов тепла.

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