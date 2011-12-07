В Татарстане 40,5 тыс. многодетных семей обеспечили землей

В РТ 64 тыс. многодетных семей включены в списки на получение земельных участков — 40,5 тыс. уже получили землю. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Министр отметил, что в республике все еще не получили земельные участки 19 тыс. многодетных семей. 70% участков не хватает в Казани и Набережных Челнах: в столице РТ участки получили 6 тыс. из 15 917 семей.

Спикер добавил, что сейчас ведется работа по освоению федеральных массивов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что соципотечники в РТ тоже могут воспользоваться субсидией за рождения третьего ребенка. Это касается тех, кто заключил договоры займа с ГЖФ.