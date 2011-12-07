Президент РТ и министр энергетики РФ дали старт проекту модернизации Заинской ГРЭС

Президент РТ Рустам Минниханов и министр энергетики РФ Александр Новаков дали старт реализации проекта модернизации Заинской ГРЭС, сообщает пресс-служба главы республики.

«Модернизация станции даст значительный экономический эффект. Реализация проекта позволит снизить стоимость электроэнергии для потребителей I ценовой зоны оптового рынка на 7 млрд руб. в год за счет увеличения предложения дешевой энергии на рынке», — отметил Минниханов.

В рамках модернизации будет построена парогазовая установка на 850 МВт рядом с действующей ГРЭС с частичным использованием ее инфраструктуры.

Кроме того, модернизация Заинской ГРЭС позволит снизить выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1,5 млн. т в год и улучшить экологическую ситуацию в Татарстане и соседних регионах за счет замещения более чем 30% неэкономичной конденсационной выработки. Также сократится тепловое воздействие на Заинское водохранилище и реку Зай.

Предполагается, что работы завершатся к 2023 году.