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На территории Татарстана могут появиться два экокластера

Голосование за финалистов Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма стартовало 30 сентября.

Татарстанцы могут проголосовать за создание на территории республики двух экокластеров. Голосование за финалистов Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма стартовало 30 сентября.

Так, в ТОП-36 финалистов вошли кластеры «Зеркала Татарстана» и «Диңгез — Море Татарстана». Сейчас предстоит определить десять победителей.

Народное голосование идет на сайте priroda.life до 9 октября. Награда для победителя держится в тайне — её объявят на заседании Конкурсной комиссии 16 октября. Тогда же объявят и 10 кластеров, которые по решению Жюри получат федеральную поддержку на реализацию проектов.

Поддержать экокластеры Татарстана можно здесь.

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