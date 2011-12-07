В Нурлате может появиться памятник журналистам

- В Казани, у здания АО «Татмедиа», есть памятный знак, посвященный татарстанским журналистам и полиграфистам, защищавшим Родину в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. А памятника просто журналистам, всю свою жизнь посвятившим этой нелегкой профессии, в республике нет. Так возникла идея его создания, - поделилась в беседе с «Казанскими ведомостями» Резеда Акрамовна. - Сейчас идет обсуждение того, каким должен быть монумент, какие слова будут на нем высечены. К мозговому штурму мы подключили архитекторов, журналистов, детей и молодежь. Приглашаем все журналистское сообщество республики принять в этом участие. Может быть, и у художников Татарстана будут новаторские идеи, каким быть памятнику? Хочется, чтобы идея монумента журналистам была по-настоящему народной, потому что мы работаем для народа. И журналисты всех времен отражают свою эпоху и достойны красивого памятного знака в центре города. Важно, чтобы памятник был. Торжественную церемонию открытия хотелось бы приурочить к 90-летию выхода в свет первого номера газеты «Дуслык» («Дружба», «Туслах»), которая была основана 9 июля 1931 года. У газеты большая история и традиции. Она выходит до сих пор. Газета многонациональная, печатается на трех языках: татарском, русском, чувашском, выходит большим тиражом. Свои предложения, каким быть памятнику журналистам, можно присласть на электронный адрес minapovar@yandex.ru или поделиться ими по телефону 8-927-246-42-37.