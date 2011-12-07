В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

Минздрав РТ сообщил еще о двух случаях смерти от COVID-19.

По информации пресс-службы ведомства, с признаками инфекционного заболевания в больницы Казани были госпитализированы местные мужчина и женщина в возрасте 54 и 57 лет соответственно. У обоих выявили ряд хронических заболеваний. Это ухудшило состояние татарстанцев. Оба они скончались.

Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы и в результате лабораторного исследования.

Всего на 8 октября в республике зарегистрировали 83 случая смерти от COVID-19.