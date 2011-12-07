В Татарстане безработных стало на 1,2 тыс. человек меньше

В Татарстане за неделю на 1,2 тыс. безработных стало меньше — число безработных сократилось до 76 тыс. человек, сообщили в пресс-службе минтруда РТ.

Всего службы занятости Татарстана предлагают 47 тыс. вакансий, заявленных работодателями. «За отчетную неделю работодатели предложили 2503 вакантных рабочих места», — уточнили в ведомстве.

915 новоявленных безработных ранее имели официальную работу, еще 95 человек остались без работы в связи с сокращением или ликвидации организации.