Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане безработных стало на 1,2 тыс. человек меньше

Число безработных в республике сократилось до 76 тыс. человек.

В Татарстане за неделю на 1,2 тыс. безработных стало меньше — число безработных сократилось до 76 тыс. человек, сообщили в пресс-службе минтруда РТ.

Всего службы занятости Татарстана предлагают 47 тыс. вакансий, заявленных работодателями. «За отчетную неделю работодатели предложили 2503 вакантных рабочих места», — уточнили в ведомстве.

915 новоявленных безработных ранее имели официальную работу, еще 95 человек остались без работы в связи с сокращением или ликвидации организации. 

КВ
Лента новостей