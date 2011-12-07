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В Татарстане самозанятые увеличили доход в 2020 году в три раза

С января по сентябрь татарстанские самозанятые заработали 11 млрд рублей.

В Татарстане самозанятые за девять месяцев 2020 года увеличили свой доход в три раза, сообщили в пресс-службе минэкономики РТ.

Так, татарстанские самозанятые заработали с января по сентябрь 11 млрд рублей.

В ведомстве также отметили увеличение численности самозанятых в республике — в этом году их численность выросла до 88 070 человек (на 30% больше прошлогоднего показателя.

Отмечается исправная оплата налогов со стороны самозанятых. По данным УФНС по РТ, самозанятые оплатили 98% налогов от начисленных им в качестве налоговых сборов 333 млн рублей. 

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