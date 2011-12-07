Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Гидрометцентр РТ: В понедельник ожидается гололедица

Максимальная температуры воздуха поднимется до +4˚.

МЧС предупреждает жителей Татарстана об ухудшении погоды. По данным гидрометцентра РТ, в понедельник ожидается гололедица.

Ночью в столице будет облачно. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью +2... -3˚.

Такие же погодные условия ожидаются и днем. Максимальная температуры воздуха поднимется до +4˚.

Для более безопасной пешей прогулки жителям Татарстана рекомендуется наклеить на подошву обуви несколько кусков пластыря. Это сделает обувь менее скользкой на несколько часов.

КВ
Лента новостей