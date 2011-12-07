Гидрометцентр РТ: В понедельник ожидается гололедица

МЧС предупреждает жителей Татарстана об ухудшении погоды. По данным гидрометцентра РТ, в понедельник ожидается гололедица.

Ночью в столице будет облачно. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью +2... -3˚.

Такие же погодные условия ожидаются и днем. Максимальная температуры воздуха поднимется до +4˚.

Для более безопасной пешей прогулки жителям Татарстана рекомендуется наклеить на подошву обуви несколько кусков пластыря. Это сделает обувь менее скользкой на несколько часов.