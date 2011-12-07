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Минниханов: Из-за того, что на Захарова будем «наезжать», дождя не будет

В Татарстане есть ресурсы для борьбы с засухой, отметил Президент РТ.

Президент РТ Рустам Минниханов остановил упреки депутатов Госсовета о засухе в адрес руководителя Гидрометцентра Сергея Захарова.

«Из-за того, что на Захарова будем «наезжать», дождя не будет», — сказал Минниханов. Президент республики отметил, что в Татарстане есть ресурсы для борьбы с засухой. Необходимо провести правильные организационные мероприятия.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как из-за установившейся аномально жаркой погоды в республике вновь объявили штормовое предупреждение

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