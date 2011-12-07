На Татарстан вновь обрушатся грозы с ливнями и сильным ветром

В субботу, 10 июля, в Татарстане ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер до 24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, предупреждает гидрометцентр РТ.

Температура воздуха днем составит 28-33 градуса выше нуля.

В воскресенье, 11 июля, на территории республики также ожидаются дожди, возможен град и сильный ветер. После грозы погода нормализуется: осадки прекратятся, а воздух прогреется до +24-29 градусов.

Ранее Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане есть ресурсы для борьбы с засухой.