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На Татарстан вновь обрушатся грозы с ливнями и сильным ветром

Скорость ветра будет достигать 24 м/c.

В субботу, 10 июля, в Татарстане ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер до 24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, предупреждает гидрометцентр РТ.

Температура воздуха днем составит 28-33 градуса выше нуля.

В воскресенье, 11 июля, на территории республики также ожидаются дожди, возможен град и сильный ветер. После грозы погода нормализуется: осадки прекратятся, а воздух прогреется до +24-29 градусов.

Ранее Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане есть ресурсы для борьбы с засухой.

КВ
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