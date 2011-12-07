На прошедшем KazanSummit 2021 было подписано 24 соглашения

На минувшем KazanSummit 2021 приняли участие около 5 тыс. человек, было подписано 24 соглашения. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в интервью ИА «Татар-информ».

«Нам важно качество, а не количество. Нам не нужно, чтобы участвовало 100 тыс. человек. Пусть будет 5–10 тыс. участников, но это будут люди, которые принимают решения», - отметила Минуллина.

По ее словам, на форуме приняли участие представители из 64 зарубежных стран и 41 региона России. К онлайн-форуму подключились несколько тысяч человек.

Также она подчеркнула, что хоть и все 90 проведенных сессий саммита были востребованы, к следующему году желательно их сократить. Люди физически не успевают побывать на многих сессиях, добавила она.

Ранее сообщалось, что по словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова, Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» обладает особой значимостью для международного имиджа страны.