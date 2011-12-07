МИД России обратил внимание на KazanSummit

Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» внес большой вклад в развитие отношений России и исламских стран. Таким образом, мероприятие обладает особой значимостью для международного имиджа страны. Таким мнением поделился заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

«Были обсуждены актуальные проблемы медийного взаимодействия между Россией и странами мусульманского Востока, достигнуты важные договоренности об активизации информационного сопровождения кооперации между Россией и Исламским миром», — заявил Бикантов.

Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» проходит в казани с 2009 года. В этот раз основными темами мероприятия стали осознанное потребление, партнерские финансы, халяль-индустрия, молодежная дипломатия, медицина, спорт и креативные индустрии.

Подробнее о том, как прошел саммит в этом году, а также о том, какими нарядами отличилась талия Минуллина читайте в нашем материале.