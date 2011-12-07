В Альметьевске на улице можно «потанцевать» в нарды

Масштабная расписная доска для нардов появилась на площади рядом с Дворцом правосудия. Ее автор - уличный художник Xeato из Петербурга. Как отметила куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Полина Еж, доски для игры в нарды всегда представляли собой небольшое произведение искусства.

Нарисованная доска для нардов послужила сценой для перформанса известного хореографа, обладателя всероссийской театральной премии «Золотая маска» Нурбека Батуллы. Вместе с альметьевскими танцовщиками Нурбек представил горожанам импровизацию «Храбрый Ардашир» - хореографическую зарисовку о социальной дистанции с элементами случайности. Артисты заняли место фигур, а зрители - игроков. Подбрасывая виртуальные кости, зрители заказывали танцорам движения и определяли ход игры. Это был виртуозный экспромт.

- Я много импровизирую, но частью арт-объекта становлюсь впервые. В этом перформансе идею, правила игры подсказывает само пространство. Здесь, как и в нардах, есть момент соперничества. Никто из нас не знал до последнего момента, кто победит. Замечательно, что все участники игры оказались готовыми к импровизации. Так как нарды - это персидская игра, во время репетиций мы изучали персидскую живопись, визуальные образы. Для меня любой новый творческий процесс - это повод узнать что-то новое, - поделился впечатлениями Нурбек Батулла.

Аккомпанировал артистам перкуссионист Эрик Марковский, который представил свою импровизацию на заданную восточную тему на старинных персидских музыкальных инструментах.

Увидеть перформанс зрители могли вживую. Особенно повезло жителям близлежащих домов - они наблюдали за «ожившими» нардами с балконов и из окон своих квартир. Для остальных была организована прямая трансляция спектакля на официальной странице паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».

По словам кураторов программы, «Альметьевские нарды» - это не просто красивый арт-объект, а настоящая игра, в которую можно будет сыграть желающим в любое время. Для этого необходимо лишь отсканировать на телефон QR-код, указанный на информационном стенде, ознакомиться с правилами игры и начать увлекательную партию.