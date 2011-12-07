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Стало известно, на каких пляжах Татарстана купаться нельзя

В Татарстане места массового отдыха можно будет посещать только на третьем этапе снятия ограничений по республике.

Роспотребнадзор напоминает, что в Татарстане места массового отдыха можно будет посещать только на третьем этапе снятия ограничений по республике, а он пока не наступил. В связи с наступлением жаркой погоды горожане потянулись к воде и на привычные пляжи.

Однако им стоит обратить внимание на знаки, установленные сейчас в местах для купания и схожие с дорожными знаками. Если на пляже вывешен знак «черный шар» - это означает запрет на купание и временное закрытие пляжа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Кстати, на учете в Татарстане – 35 официальных пляжей, из них 16 – городские. 

КВ
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