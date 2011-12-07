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В Татарстана уже убрали 5,3 тыс. гектаров озимых культур

Всего планируется собрать 1,6 млн гектаров культур.

В Татарстане некоторые хозяйства уже начали сбор озимых культур. Убрано 5,3 тыс. гектаров зерновых, рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в доме правительства РТ.

Он отметил, что всего планируется собрать 1,6 млн гектаров зерновых в этом году, для сбора которого приготовлены 3 390 зерноуборочных комбайнов. Нагрузка на один комбайн составляет порядка 520 гектаров.

На сегодняшний день готовность уборочной техники по республике составляет 92%.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что аграрии Буинского района приступили к уборке урожая.

 

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